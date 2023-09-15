В Свердловской области при столкновении четырех автомобилей пять человек получили травмы

ДТП произошло на 15-м км Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Четыре автомобиля столкнулись в Екатеринбурге, в результате аварии травмы получили пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

"В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции разбираются в причинах массового ДТП, в результате которого пять человек получили травмы различной степени тяжести", - сказано в сообщении.

ДТП произошло на 15-м км Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге. По предварительной информации, водитель, управляя автомашиной Ford столкнулся с Nissan, который по инерции отбросило на Mazda, вследствие удара выехавшую на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Mercedes.

На этом участке дороги движение транспорта ограничено, автоинспекторы регулируют потоки, выясняют обстоятельства происшествия.