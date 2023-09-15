Число лесных пожаров в Канаде сократилось до 912

Наибольшее число пожаров зарегистрировали в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек и Онтарио

ОТТАВА, 15 сентября. /ТАСС/. Число природных пожаров, бушующих на территории Канады, стало уменьшаться. Об этом сообщил профильный межведомственный центр.

По его данным, количество лесных пожаров в Канаде составляет 912, тогда как 6 сентября сообщалось о 1 052. Не удается взять под контроль 529 возгораний. За последние девять дней общая площадь выжженных районов увеличилась с 16,5 млн до 17,3 млн га.

Наибольшее число пожаров зарегистрировано в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек и Онтарио.

Не менее 1,8 тыс. иностранных пожарных из 10 государств привлечены к тушению огня в Канаде. Общее число специалистов, которые заняты ликвидацией природных пожаров, превышает 5 тыс.