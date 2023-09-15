15 сентября, 16:40

На территории Тимирязевского парка в Москве загорелся склад на площади 100 кв. м

В настоящее время огонь ликвидирован

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Склад загорелся на площади 100 кв. м на территории Тимирязевского парка в Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, загорелось металлическое строение.

"В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Пасечная улица, д. 5. По прибытии пожарно-спасательных подразделений выявлено возгорание металлического строения на территории Тимирязевского парка", - говорится в сообщении.

В настоящее время, по данным пресс-службы, огонь ликвидирован.

В экстренных службах сообщили, что площадь пожара составила 100 кв. м. 

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