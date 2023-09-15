15 сентября, 18:29,
обновлено 15 сентября, 19:19
Военная операция на Украине

Мужчина получил ранение при подрыве на противопехотной мине в Донецке

Инцидент произошел в Петровском районе в районе шахты Челюскинцев

ДОНЕЦК, 15 сентября. /ТАСС/. Мужчина пострадал в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Петровском районе Донецка. Об этом сообщил мэр Алексей Кулемзин.

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"В результате подрыва на противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток" в Петровском районе в районе шахты Челюскинцев получил ранение мужчина 1982 г. р.", - написал он в Telegram-канале.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с учетом этого случая с июля 2022 года в республике зарегистрировано 132 подрыва гражданских лиц, в том числе 11 детей, на минах ПФМ-1. Трое пострадавших умерли. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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