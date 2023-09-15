Полиция установила личности мужчин, устроивших стрельбу у жилого дома в Волгограде

Пневматический пистолет изъяли, на стрелявших составили административные материалы

ВОЛГОГРАД, 15 сентября. /ТАСС/. Личности мужчин, устроивших стрельбу в жилом микрорайоне Волгограда из пневматического оружия, установлены, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

"Личности стрелявших сотрудниками полиции установлены. Ими оказались двое мужчин 1990 и 1991 года рождения, местные жители. В отношении правонарушителей составлены административные материалы по статье 20.1 КоАП РФ. Собранные материалы будут направлены в суд для их рассмотрения", - говорится в сообщении.

Пневматический пистолет изъяли, добавили в пресс-службе.

Ранее в соцсетях распространилась видео, на котором у жилого дома в микрорайоне Тулака Советского района Волгограда двое мужчин производят выстрелы из пневматического оружия.