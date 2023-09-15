В Самаре на территории бывшего завода ликвидировали открытое горение

Площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. м

САМАРА, 15 сентября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на территории бывшего завода около рынка в Самаре. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

"В 20:37 (19:37 мск) открытое горение ликвидировано. Тушение пожара до полной его ликвидации продолжается", - отметили в пресс-службе.

Информация о пожаре в здании у рынка в Самаре поступила в МЧС в 10:39. Изначально площадь возгорания составляла 100 кв. м, горело масло. Позже она увеличилась до 1 тыс. кв. м. В 19:10 (18:10 мск) была объявлена локализация пожара на площади 1,2 тыс. кв. м. В тушении задействовали 104 человека и 33 единицы техники.