В Подмосковье ребенок упал на эскалаторе в ТЦ и лишился пальцев

По этому происшествию возбудили уголовное дело

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после падения 4-летней девочки на эскалаторе в торговом центре Реутова. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области, ребенок травмировал пальцы рук.

"Следователем следственного отдела по Балашихе ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (ч. 1 ст. 238 УК РФ), в связи с травмированием 4-летнего ребенка в торговом центре", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры Московской области, в четверг примерно в 19 часов 4-летняя девочка, находясь со своими родителями на первом этаже торгового центра в Реутове, забегала на двигающийся эскалатор, потеряла равновесие и упала вперед. "Пальцы ее левой кисти попали между гребенной и полом эскалатора, от чего произошла травматическая ампутация нескольких пальцев. В результате происшествия девочка с полученными травмами госпитализирована в медицинское учреждение", - пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, а также обыски в обслуживающей организации. Изъяты документы, допрашиваются свидетели, планируется назначение судебных экспертиз.