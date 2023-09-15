В Нижнем Новгороде полицейский на патрульном автомобиле сбил подростка

Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу

ТАСС, 15 сентября. Сотрудник полиции в Нижнем Новгороде наехал на патрульном автомобиле на 14-летнего подростка, который переходил дорогу по пешеходному переходу, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

"По предварительной информации, сегодня в вечернее время на проспекте Гагарина сотрудник ОБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области в форменном обмундировании на патрульном автомобиле совершил наезд на 14-летнего ребенка, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу", - отметили в пресс-службе.

Полицейский сообщил о происшествии в дежурную часть и вызвал на место медиков. Пострадавшего подростка доставили в медицинское учреждение, его жизни ничего не угрожает.

Действиям полицейского дадут оценку со стороны руководства ГУ МВД России по Нижегородской области. Его привлекут к ответственности в соответствии с законодательством.