Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Волгоградом

Пилота госпитализировали

ВОЛГОГРАД, 15 сентября. /ТАСС/. Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Новоаннинском районе Волгоградской области, пилот госпитализирован. Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте начали проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Вечером поступило сообщение о том, что в районе 1 км южнее хутора Краснокоротковского Новоаннинского района Волгоградской области произошла жесткая посадка легкомоторного самолета "Вираж В-1 RA-0256A", в результате которой травмирован пилот 1961 года рождения. Волгоградским следственным отделом на транспорте по факту происшествия с легкомоторным самолетом проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Пилот доставлен в лечебное учреждение. Следователи организовали комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств, причин и условий произошедшего.

Как уточнили ТАСС в комитете здравоохранения региона, пилот госпитализирован в травматологическое отделение Михайловской ЦРБ. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести, стабильное.