Полиция нашла подростка, обстрелявшего три автобуса в Ярославле

Инциденты произошли вечером 14 сентября на проезжей части по улице Бабича

ТАСС, 15 сентября. Полицейские установили личность подростка, обстрелявшего вечером в четверг три автобуса в Дзержинском районе Ярославля. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел установлена причастность к преступлению несовершеннолетнего жителя Дзержинского района города Ярославля", - говорится в сообщении.

Инциденты произошли вечером 14 сентября на проезжей части по улице Бабича. В результате происшествия был причинен ущерб двум автобусам ООО "Стартранс" и ООО "Гирфтранс", следовавшим по маршрутам 58 и 97с, пассажиры не пострадали. "Впоследствии появилась информация о повреждении в ночь с 14 на 15 сентября третьего автобуса, также принадлежащего ООО "Гирфтранс", - добавили в ведомстве.

Как сообщали ранее в пресс-службе УМВД России по Ярославской области, неизвестные использовали неустановленный предмет, используемый в качестве оружия, для производства выстрелов в направлении автобусов общественного транспорта. По данным фактам возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

"По указанию прокурора области Александра Лоренца с учетом личности подозреваемого уголовное дело изъято из производства следственных органов регионального управления министерства внутренних дел и передано для дальнейшего расследования в следственные органы территориального управления Следственного комитета России", - сообщили в региональной прокуратуре.