В Москве по делу об особо крупной взятке арестовали топ-менеджера "Росморпорта"

Андрей Болдорев получил более 1,6 млн рублей в виде зарплаты, но по версии следствия, трудоустройство было фиктивным

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы на два месяца арестовал начальника управления инвестиций и стратегического развития ФГУП "Росморпорт" Андрея Болдорева по делу о взятке. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Болдореву меру пресечения в виде заключения под стражу. Он подозревается по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере", - сказали в суде. Меру пресечения избрали 13 сентября.

По информации газеты "Ведомости", между "Росморпортом" и Первой горно-рудной компанией (ПГРК) было заключено соглашение по взаимодействию при проектировании объектов, предусмотренных проектом Горно-обогатительного комбината на базе месторождения свинцово-цинковых руд "Павловское" с портовым комплексом (остров Южный архипелага Новая Земля Архангельской области). ПГРК является первооткрывателем Павловского свинцово-цинкового месторождения.

В течение длительного периода компания не могла получить от "Росморпорта" одобрение на проектную документацию, что препятствовало их дальнейшему включению в федеральный проект "Северный морской путь" и последующей реализации проекта. Следствие пришло к выводу, что у Болдорева возник преступный умысел в целях получения взятки, поскольку он обладал служебными полномочиями для организации беспрепятственного согласования проекта. Кроме того, по версии следствия, он должен был помочь в разработке необходимых документов. Для этого с ним был заключен договор о трудоустройстве, по которому Болдорев получил от ПГРК сумму в размере более 1,6 млн рублей в виде зарплаты, но следователи считают, что трудоустройство было фиктивным.