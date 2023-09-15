В Москве сотрудница полиции сбила женщину на пешеходном переходе

Пострадавшую госпитализировали

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Сотрудница полиции, находясь в свободное от службы время, сбила женщину на пешеходном переходе в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Водитель автомобиля Mazda 3 двигаясь со стороны улицы Окской в сторону улицы Зеленодольской, совершил наезд на переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу женщину. При проведении проверки предварительно установлено, что автомашиной управляла сотрудница ОМВД России по району Выхино-Жулебино Москвы, которая находилась в свободное от службы время, трезвая", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД добавили, что водитель автомашины незамедлительно вызвала пострадавшей бригаду медиков. "Женщина была госпитализирована в одну из больниц", - добавили в главке.

По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.