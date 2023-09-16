В Подмосковье при погоне за правонарушителем погиб сотрудник полиции

На автомобиле злоумышленника отсутствовали государственные регистрационные знаки

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Сотрудник полиции погиб при задержании правонарушителя в подмосковном Солнечногорске, он был смертельно ранен во время погони. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"Сегодня около 21 часа на 2-м км Таракановского шоссе сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Солнечногорск была предпринята попытка остановки автомобиля, на котором отсутствовали государственные регистрационные знаки. Водитель <...> продолжил движение, пытаясь скрыться. В ходе преследования в д. Вертлино автомобиль правонарушителя был остановлен. Выйдя из транспортного средства, водитель внезапно произвел выстрел из предмета, похожего на пистолет, в направлении одного из инспекторов ДПС. От полученного ранения полицейский скончался", - говорится в сообщении.

В главке отметили, что его напарник ответным огнем из табельного оружия ранил злоумышленника. "Нападавший с телесными повреждениями госпитализирован. Им оказался житель города Москвы, 1970 года рождения. В настоящее время полицейскими реализуется комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Руководство ГУ МВД России по Московской области выражает соболезнования родным и близким погибшего, им будет оказана необходимая помощь", - заключили в пресс-службе.