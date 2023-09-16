СК возбудил дело после гибели полицейского в Подмосковье

Подозреваемый находится в больнице

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели сотрудника полиции, который при задержании правонарушителя был смертельно ранен в Солнечногорске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следователем следственного отдела по Солнечногорску ГСУ СК России по Московский области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 15 сентября экипаж ДПС отдела ГИБДД ОМВД России по Солнечногорску выявил водителя Mercedes, следовавшего по проезжей части без государственных регистрационных знаков. На требование остановиться водитель продолжил движение. После преследования водитель остановил автомобиль, вышел из него и, достав пистолет, выстрелил в сотрудника полиции. От полученного ранения пострадавший скончался на месте происшествия.

"Подозреваемый был ранен ответным огнем и доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Следователями и криминалистами устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, изъято орудие преступления, проводятся допросы, планируется назначение судебно-медицинской экспертизы", - заключили в СК.