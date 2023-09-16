В Минобороны заявили об уничтожении двух БПЛА над Калужской и Тверской областями

По данным ведомства, атаку совершили с помощью беспилотников самолетного типа

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Киев пытался атаковать беспилотниками объекты на территории РФ, два БПЛА уничтожены средствами ПВО над Калужской и Тверской областями. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"16 сентября в ночное время пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территориями Калужской и Тверской областей", - сказали в ведомстве.