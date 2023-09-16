16 сентября, 03:42
Военная операция на Украине

В Минобороны заявили об уничтожении двух БПЛА над Калужской и Тверской областями

Александр Полегенько/ ТАСС, архив
© Александр Полегенько/ ТАСС, архив

По данным ведомства, атаку совершили с помощью беспилотников самолетного типа

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Киев пытался атаковать беспилотниками объекты на территории РФ, два БПЛА уничтожены средствами ПВО над Калужской и Тверской областями. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

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"16 сентября в ночное время пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территориями Калужской и Тверской областей", - сказали в ведомстве. 

Теги:
РоссияТверская областьКалужская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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