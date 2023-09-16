В Якутске и его пригороде из-за ветра нарушилось энергоснабжение

Для оперативного восстановления задействовали 8 бригад Центрального РЭС и 10 единиц техники

ТАСС, 16 сентября. Сильный ветер стал причиной нарушения энергоснабжения в ряде районов Якутска и его пригородной зоне, сообщили журналистам в пресс-службе Центральных электрических сетей (ЦЭС) компании "Якутскэнерго".

"Порывистый ветер стал причиной отключений электроэнергии в ряде районов Якутска и пригороде. Восстановительные работы ведутся в районе ГРЭС, Хатын-Юряхского шоссе (6-9-й км), Вилюйского тракта, Мархи, Жатая, Хатасс, Кангаласс, Намского тракта (13-16-й км). Также в ограничении находятся ряд абонентских линий, питающие СОТ, СОНТ и ДСК", - рассказали в компании.

По информации "Якутскэнерго", для оперативного восстановления электроснабжения привлечены дополнительные бригады. Всего задействованы 8 бригад Центрального РЭС и 10 единиц техники. Работы будут продолжаться до полного восстановления электроснабжения. Точное количество отключенных потребителей пока неизвестно.

Сейчас в Якутске облачно, осадков нет. Температура воздуха - плюс 6 градусов. Дует ветер скоростью 30 м/с.