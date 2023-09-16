Граждан России и Турции задержали в Казахстане по делу о сбыте наркотиков

Их взяли под стражу

АСТАНА, 16 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Казахстана задержали двух иностранцев - граждан России и Турции, которых подозревают в распространении наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры республики.

"По результатам инициированных прокуратурой города Павлодара оперативно-разыскных мероприятий, сотрудниками полиции задержан гражданин Турции А. 1987 года рождения, у которого изъят полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета. В ходе осмотра телефона задержанного установлены места двух закладок, где изъяты два пакета с аналогичным веществом", - говорится в сообщении.

Кроме того, в доме задержанного в ходе обыска изъяты аналогичный закладкам упаковочный материал и пакет с веществом мефедрон, что подтверждено экспертизой.

Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта аналогов психотропных веществ, совершенных группой лиц по предварительному сговору, посредством использования информационных ресурсов. "С санкции следственного суда гражданин А. арестован на два месяца. В настоящее время по данному делу также задержан сообщник гражданин РФ К. 1982 года рождения, в отношении которого судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - рассказали в ведомстве.