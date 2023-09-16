В Якутии из-за ветра ограничили движение маломерных и скоростных судов

Скоростной рейс Якутск - Олекминск - Якутск перенесен на 17 сентября, а на паромной переправе Кангалассы - Соттинцы наблюдается ограничение подачи судов

ТАСС, 16 сентября. Сильный ветер в Якутии стал причиной ограничения движения маломерных и скоростных судов на реке Лене. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минтранса региона.

"Сегодня из-за сильного северо-западного ветра с порывами до 15-17 м/с судоходная обстановка на реке Лене осложнилась. Встречный ветер не позволяет выйти в рейс скоростным судам ООО "Ленатурфлот" и маломерным судам, работающим по маршруту Якутск - Нижний Бестях", - рассказали в министерстве.

По информации республиканских властей, из-за неблагоприятных погодных условий скоростной рейс Якутск - Олекминск - Якутск перенесен на воскресенье, 17 сентября, в целях недопущения угрозы для жизни пассажиров судна. На паромной переправе Кангалассы - Соттинцы наблюдается ограничение подачи судов из-за ветра. Паромная переправа Якутск - Нижний Бестях еще работает.

Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра в субботу в ряде районов Якутска и его пригородной зоне нарушено энергоснабжение. Сейчас в Якутии облачно, осадков нет. Температура воздуха в столице республики - плюс 6 градусов.