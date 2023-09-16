Пожарные ликвидировали возгорание на территории бывшего завода в Самаре

Площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. м

САМАРА, 16 сентября. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание на территории бывшего завода около рынка в Самаре, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

"В 08:13 (07:13 мск - прим. ТАСС) пожар в неэксплуатируемом здании на территории ОАО "Самарский подшипниковый завод" полностью ликвидирован", - говорится в сообщении ведомства.

Информация о пожаре в здании у рынка в Самаре поступила в МЧС утром пятницы. Изначально площадь возгорания составляла 100 кв. м, горело масло. Позже она увеличилась до около 500 кв. м, а затем - до 1 тыс. кв. м. В 19:10 (18:10 мск) была объявлена локализация пожара на площади 1,2 тыс. кв. м. В тушении были задействованы 104 человека и 33 единицы техники.