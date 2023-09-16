В Бурятии пострадавших при опрокидывании вездехода эвакуируют на вертолете

Специалисты доставят их в Улан-Удэ и передадут врачам

ТАСС, 16 сентября. Спасатели эвакуируют в Улан-Удэ на вертолете Ми-8 двух человек, пострадавших при опрокидывании вездехода в верховьях реки Сея. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе бурятского ГУ МЧС России.

"Двоих пострадавших в Бурятии [сейчас] транспортируют бортом Ми-8 МЧС России. Вертолет ведомства доставит их в город Улан-Удэ, после специалисты передадут их врачам", - рассказали в управлении.

Ранее в главке сообщали, что в труднодоступной местности в Курумканском районе Бурятии, в верховьях реки Сея, опрокинулся вездеход. Пострадали два человека. На место происшествия вылетела оперативная группа спасателей и сотрудников центра медицины катастроф.