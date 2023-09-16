Прокуратура организовала проверку из-за задержки авиарейса из Самары в Минеральные воды

На рейс зарегистрирован 91 человек, на время ожидания им предоставили услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами

САМАРА, 16 сентября. /ТАСС/. Десятичасовая задержка авиарейса из Самары в Минеральные воды произошла в аэропорту Курумоч, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

"Куйбышевской транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров в связи с 10-часовой задержкой вылета самолета в Минеральные воды. По предварительным данным, 16 сентября 2023 года в аэропорту Курумоч произошла задержка рейса №А-6008 сообщением Самара - Минеральные Воды (авиакомпания "Азимут"). Вылет отложен с 00:10 минут (время Самарское) до 11:00 16.09.2023", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

На рейс зарегистрирован 91 человек, на время ожидания им предоставили услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

В аэропорт выезжал помощник Куйбышевского транспортного прокурора, надзорное ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров.