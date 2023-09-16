16 сентября, 08:31

В Барабинске при взрыве газа в частном доме пострадали два человека

Их госпитализировали

НОВОСИБИРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Взрыв газовоздушной смеси и последующий пожар полностью уничтожили частный дом в городе Барабинске Новосибирской области. Как сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в результате инцидента пострадали два человека, которые госпитализированы.

"По предварительным данным, в результате инцидента двое мужчин получили травмы. Пострадавших госпитализировали. Дом разрушен полностью", - сказали в пресс-службе.

В главке отметили, что взрыв газовоздушной смеси произошел около 13:18 (09:18 мск). Прибывшие пожарные обнаружили горящий разрушенный бревенчатый дом. Открытое горение было ликвидировано в течение восьми минут. В тушении участвовали 29 человек и 10 единиц техники. 

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РоссияНовосибирская область
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