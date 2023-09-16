В Саратове завершили ремонт газопровода после разгермитизации

Его запустили в работу

САРАТОВ, 16 сентября. /ТАСС/. Специалисты завершили ремонтные работы на магистральном газопроводе в Саратове, он уже запущен в работу, сообщила пресс-служба министерства промышленности и энергетики региона в Telegram-канале.

"Ремонтные работы на магистральном газопроводе "Песчаный Умет - Сторожевка" завершены. <…> Поврежденный участок газопровода полностью заменили. В настоящее время газопровод запущен в работу", - сообщили в ведомстве.

К ликвидации последствий происшествия задействовали 68 работников нескольких подразделений ООО "Газпром трансгаз Саратов" и 45 единиц техники. Специальная комиссия устанавливает причины произошедшего.

Утром 14 сентября возле поселка Красный Октябрь в Гагаринском районе Саратова произошла разгерметизация подземного газопровода "Песчаный Умет - Сторожевка", в результате загорелась трава на площади 2 га. Никто не пострадал.