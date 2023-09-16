В Москве полиция проверит данные об избиении девушки и ее матери в салоне красоты

В результате конфликта у одной из пострадавших диагностировали ушиб

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Полицейские проводят проверку после конфликта в салоне красоты в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Сотрудниками полиции проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действий участников конфликта и принято решение в соответствии с законом", - сказал собеседник агентства.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что инцидент произошел в салоне красоты в центре Москвы. "По предварительным данным, после получения услуг 16-летняя девушка хотела расплатиться скидочным купоном, но в этом ей было отказано. В результате произошел словесный конфликт, в ходе которого, по словам подростка и ее матери, их избили сотрудники салона и спустили с лестницы", - сказал собеседник агентства.

Женщина обращалась за помощью медиков, которые диагностировали у нее ушиб.