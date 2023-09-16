В Башкирии потерялась туристка во время спуска с горы

Спасатели ищут женщину с помощью вертолета

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Женщина из самостоятельной туристической группы потерялась во время спуска с горы Большой Иремель на гору Малый Иремель в Башкирии, к ее поискам привлекли вертолет Госкомитета республики по ЧС. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

"Сегодня в главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение, что из состава самостоятельной туристической группы из города Екатеринбурга потерялась женщина. Во время спуска с Большого Иремеля на Малый Иремель женщина отделилась от группы и в назначенное время не подошла в заранее обговоренное место", - говорится в сообщении ведомства.

Участники тургруппы ведут поиски потерявшейся около обустроенной ими стоянки у подножия горы. В связи с тем, что это приграничная с Челябинской областью территория, дежурный поисково-спасательного отряда (ПСО) города Усть-Катав попросил помощи в поисках сотрудников ПСО города Белорецка. К поискам дополнительно привлечены спасательные формирования Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России в составе девяти человек и трех единиц техники.