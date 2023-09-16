16 сентября, 10:43

В Новой Москве на Брестском шоссе опрокинулся грузовик

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Грузовой автомобиль опрокинулся на Брестском шоссе в районе села Ознобшино в Новой Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На Брестском шоссе (в районе села Ознобишино) опрокинулся грузовой автомобиль. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

"Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда", - подчеркивается в материале. 

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