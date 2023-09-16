В Иркутской области задержали жителя за распространение порнографии с детьми

В отношении него возбуждено уголовное дело об изготовлении и обороте через интернет порнографической продукции

ИРКУТСК, 16 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Иркутской области задержали жителя Шелеховского района, который приобретал и распространял порнографические материалы с детьми. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Накануне в ходе реализации оперативной информации следователями СК при взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска мужчина был задержан по месту проживания в селе Баклаши. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 47-летний подозреваемый с января 2022 года приобретал через интернет, хранил и распространил среди не менее 20 человек материалы с порнографическим изображением детей. В отношении него возбуждено уголовное дело об изготовлении и обороте через интернет такой продукции.