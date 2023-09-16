В центре Москвы иномарка сбила стоявшего у сломанной машины мужчину

Он пострадал

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Автомобиль врезался в стоящую машину на Садовой-Спасской улице в центре Москвы и сбил мужчину, который находился рядом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

ДТП произошло на Садовой-Спасской улице в районе дома 1/2. "Предварительно установлено, что автомобиль столкнулся со стоящей автомашиной и сбил мужчину, который стоял около нее на проезжей части. Он пострадал", - сказал собеседник агентства. На месте работают сотрудники ГИБДД.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что автомобиль стоял с включенными аварийными сигналами и выставленным знаком аварийной остановки.

В Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры добавили, что движение в районе происшествия затруднено. "Перекрыты 3-я, 4-я и 5-я полосы. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты", - говорится в сообщении.