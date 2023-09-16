После ДТП на Садовом кольце в Москве возбудили уголовное дело

Пострадавшего в аварии доставили в больницу

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил дело по факту ДТП на Садовом кольце в центре Москвы, где пострадал водитель сломавшегося автомобиля.

"Следственными органами главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - говорится в сообщении СК.

Пострадавшего госпитализировали.

Ранее в пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщали, что на Садовой-Спасской улице, в районе дома 1/2, автомобиль столкнулся со стоящей автомашиной и сбил мужчину, который стоял около нее на проезжей части.

В правоохранительных органах уточнили, что автомобиль стоял с включенными аварийными сигналами и выставленным знаком аварийной остановки.