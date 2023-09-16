Иномарка сбила двоих детей на пешеходном переходе во Фрязине

Проводится доследственная проверка

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Двое детей пострадали в ДТП во Фрязине, сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МВД России.

"Сегодня [16 сентября] примерно в 15:17 мск у одного из домов, расположенных на улице Советской во Фрязине, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя легковым автомобилем марки Suzuki, совершил наезд на двух детей, переходивших проезжую часть в зоне действия пешеходного перехода", - сказали в ведомстве.

Детей госпитализировали, началась доследственная проверка.