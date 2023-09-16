В Рязанской области в массовом ДТП погибли четыре человека

Пострадала женщина

ТАСС, 16 сентября. В ДТП с участием четырех автомобилей, в том числе грузового, в Михайловском районе Рязанской области четыре человека погибли и один получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"Сегодня, примерно в 09:40, в Михайловском районе на 227-м км автодороги Р-22 "Каспий", произошло столкновение автомобилей Hyundai Solaris, Lada Granta, Toyota и грузового автомобиля с полуприцепом", - сказали в ведомстве.

В результате происшествия водитель и два пассажира автомобиля Hyundai, а также водитель автомобиля Lada от полученных травм погибли на месте ДТП. "Пассажирка автомобиля Lada с травмами госпитализирована", - сообщили в пресс-службе.