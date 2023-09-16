Работников пяти шахт в Кузбассе эвакуировали из-за аварии на подстанции

По данным МЧС, другие шахты помощи не запрашивали

КЕМЕРОВО, 16 сентября. /ТАСС/. Работников пяти шахт в Кемеровской области эвакуировали из-за аварии на трансформаторной подстанции, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В Ленинск-Кузнецком и Полысаевском городских округах на пяти шахтах проходит эвакуация из-за остановки вентилятора главного проветривания, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Эвакуация проходит на шахтах "Заречная", "Октябрьская", имени С. М. Кирова, "Костромовская", "Комсомолец". "ВГСЧ работают только на шахте "Костромовская" в Ленинск-Кузнецком ГО. На месте два отделения горноспасателей. Другие шахты помощи не запрашивали", - добавили в ведомстве.

В компании СУЭК, которым принадлежат шахты имени С. М. Кирова и "Комсомолец", сообщили ТАСС, что произошла авария на трансформаторной подстанции "Заречная" Беловского муниципального округа. "Произошла остановка главных вентиляторов проветривания на шахтах имени С. М. Кирова и "Комсомолец". Задействован план ликвидации аварий, работники в соответствии с инструкцией выходят на поверхность, пострадавших нет", - сообщил собеседник агентства.