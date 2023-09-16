В Татарстане в результате взрыва газа в жилом доме пострадали два человека

По данным МЧС, остекление и входная дверь квартиры получили частичные повреждения

ТАСС, 16 сентября. Взрыв газа произошел в квартире в жилом доме в Елабуге в Татарстане, пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"В 15:02 16 сентября поступило сообщение о пожаре в восьмиквартирном жилом доме в Елабуге, на Большой Покровской улице, 49. По прибытии пожарных расчетов установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением на предварительной площади 2 кв. м в квартире на втором этаже восьмиквартирного двухэтажного жилого дома. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В результате ЧП частично повредились остекление и входная дверь в квартире. Несущие конструкции не пострадали. В момент ЧП жильцы квартиры отсутствовали.

По предварительным данным, в подъезде на втором этаже находились два человека из соседних квартир, при прикуривании сигареты произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате двух человек госпитализировали с ожогами, детей среди пострадавших нет.