16 сентября, 14:46

В Канаде из-за урагана "Ли" более 150 тыс. потребителей остались без света

Больше всего пострадали жители Новой Шотландии

ОТТАВА, 16 сентября. /ТАСС/. Свыше 150 тыс. потребителей лишились электроснабжения из-за урагана "Ли", обрушившегося на атлантические провинции Канады. Об этом сообщил телеканал CBC.

Больше всего пострадали жители Новой Шотландии, которая первой приняла на себя удар стихии. Без света в регионе остались свыше 120 тыс. домохозяйств и других строений. Данных о пострадавших не поступало.

По данным Национального метеобюро Канады, ураган "Ли" сейчас соответствует первой категории по шкале Саффира - Симпсона. Скорость ветра в эпицентре стихии составляет 28 м/с. Ранее сообщалось, что высота волн у береговой линии при прохождении стихии может достигать 4-6 м.

В воскресенье, как ожидается, ураган "Ли" ослабеет до уровня тропического шторма. 

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