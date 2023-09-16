В Карелии школьница попала в больницу после избиения сверстницами

В соцсетях распространилось видео, на котором видно, как две девочки на протяжении нескольких минут руками и ногами избивают потерпевшую

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 сентября. /ТАСС/. Полиция проводит проверку по факту избиения школьницы двумя сверстницами в Пудожском районе Карелии, видео которого разошлось в соцсетях. Сейчас девочке оказывают помощь в районной больнице, сообщили на странице уполномоченного по правам ребенка в регионе Геннадия Сараева в соцсети "ВКонтакте".

"В связи с обращениями в адрес уполномоченного по правим ребенка в Республике Карелия по ситуации с избиением девушки-подростка в одном из поселений Пудожского района уполномоченный информирует, что несовершеннолетняя получает медицинскую помощь в районной больнице, сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка, по итогам которой будут приняты необходимые меры", - говорится в сообщении.

Видео с инцидентом 16 сентября опубликовали в соцсетях. На нем видно, как две девочки на протяжении нескольких минут руками и ногами избивают сверстницу на территории городского стадиона Пудожа.

На следующей неделе детский омбудсмен внепланово посетит Пудожский район для участия в разрешении конфликта и проведения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В Министерстве образования и спорта Карелии добавили, что в школах Пудожского района проведут профилактические беседы с учениками. "В ближайшее время в образовательных организациях Пудожского района будут проведены разъяснительные и профилактические беседы с обучающимися. Также педагоги взаимодействуют с родительским сообществом. Министерство подключило к работе республиканских специалистов и психологов", - говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства в соцсетях.

По данным республиканской прокуратуры, конфликт случился днем 12 сентября. Участников драки уже установили, сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Пострадавшая девочка находится на стационарном лечении.