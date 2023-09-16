16 сентября, 16:37

В Италии во время тренировочного полета разился самолет ВВС

Погибла пятилетняя девочка

РИМ, 16 сентября. /ТАСС/. Самолет итальянской группы высшего пилотажа Frecce Tricolori разбился во время тренировочного полета неподалеку от Турина. Об этом сообщила газета La Stampa.

По ее данным, самолет, предположительно, рухнул на автомобиль, погибла пятилетняя девочка. Ее девятилетний брат получил ожоги и был госпитализирован.

Это был тренировочный полет перед аэрошоу, которое запланировано на воскресенье. Самолет упал на взлетно-посадочную полосу недалеко от аэродрома и загорелся.

Пилот успел катапультироваться. 

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