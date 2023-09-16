16 сентября, 16:38,
обновлено 16 сентября, 16:49
Военная операция на Украине

Число погибших за сутки при обстрелах ДНР со стороны ВСУ достигло пяти

По словам врио главы республики Дениса Пушилина, ранение средней степени тяжести получила женщина

ДОНЕЦК, 16 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение дня обстреливали Донецк, Светлодарск, Горловку, число погибших за сутки достигло пяти. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

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Ранее сообщалось о четырех погибших в Донецке и Светлодарске.

"Погибли пять мирных жителей - в Кировском и Куйбышевском районе Донецка и в Светлодарске, ранение средней степени тяжести получила женщина", - написал Пушилин.

Он добавил, что повреждены три жилых дома, два объекта гражданской инфраструктуры, разрушен дом в Светлодарске.

"Зафиксировано 39 обстрелов территории Республики, выпущено 111 боеприпасов с применением ствольной артиллерии калибром 152, 155 мм, в т. ч. кассетного типа. Предварительно, по Светлодарску нанесен удар из РСЗО "Himars", - уточнил Пушилин. 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
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