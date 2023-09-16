Число погибших за сутки при обстрелах ДНР со стороны ВСУ достигло пяти

По словам врио главы республики Дениса Пушилина, ранение средней степени тяжести получила женщина

ДОНЕЦК, 16 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение дня обстреливали Донецк, Светлодарск, Горловку, число погибших за сутки достигло пяти. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

Ранее сообщалось о четырех погибших в Донецке и Светлодарске.

"Погибли пять мирных жителей - в Кировском и Куйбышевском районе Донецка и в Светлодарске, ранение средней степени тяжести получила женщина", - написал Пушилин.

Он добавил, что повреждены три жилых дома, два объекта гражданской инфраструктуры, разрушен дом в Светлодарске.

"Зафиксировано 39 обстрелов территории Республики, выпущено 111 боеприпасов с применением ствольной артиллерии калибром 152, 155 мм, в т. ч. кассетного типа. Предварительно, по Светлодарску нанесен удар из РСЗО "Himars", - уточнил Пушилин.