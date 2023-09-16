16 сентября, 16:57,
обновлено 16 сентября, 17:20

В Воронежской области при взрыве гранаты погибли три человека

Сергей Бобылев/ ТАСС, архив
© Сергей Бобылев/ ТАСС, архив

ЧП произошло в Россоши

ТАСС, 16 сентября. Три человека погибли в Россоши Воронежской области в результате взрыва гранаты. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Так и есть, три человека погибли", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о количестве погибших при взрыве гранаты в Россоши.

Власти региона пока не дали официальных комментариев по произошедшему.

Схожая ситуация случилась 4 сентября в Белгородской области. В поселке Комсомольский мужчина получил множественные осколочные ранения лица, верхних и нижних конечностей, а также контузию головного мозга при взрыве гранаты, которую он нашел в огороде. 

Теги:
РоссияВоронежская область
© Информационное агентство ТАСС
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