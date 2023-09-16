В Нижегородской области локомотив и один вагон сошел с рельсов

По данным пресс-службы Приволжской транспортной прокуратуры, задержек поездов нет

ТАСС, 16 сентября. Локомотив и один вагон грузового поезда сошли на стрелочном переводе на железной дороге в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуре.

"По предварительным данным, 16 сентября 2023 года около 14:50 на стрелочном переводе 408-й км (Арзамас) Горьковской железной дороги произошел сход локомотива и одного вагона грузового поезда №8352. На место схода направлен восстановительный поезд со станции Арзамас", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Уточняется, что задержек поездов нет. На место аварии выезжал помощник Нижегородского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа линейного отдела полиции на станции Арзамас.

Транспортная прокуратура проверит обстоятельства ЧП и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.