16 сентября, 17:53

В Нижегородской области локомотив и один вагон сошел с рельсов

По данным пресс-службы Приволжской транспортной прокуратуры, задержек поездов нет

ТАСС, 16 сентября. Локомотив и один вагон грузового поезда сошли на стрелочном переводе на железной дороге в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуре.

"По предварительным данным, 16 сентября 2023 года около 14:50 на стрелочном переводе 408-й км (Арзамас) Горьковской железной дороги произошел сход локомотива и одного вагона грузового поезда №8352. На место схода направлен восстановительный поезд со станции Арзамас", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Уточняется, что задержек поездов нет. На место аварии выезжал помощник Нижегородского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа линейного отдела полиции на станции Арзамас.

Транспортная прокуратура проверит обстоятельства ЧП и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования. 

Теги:
РоссияНижегородская область
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