Times: в Запорожье нашли тело, предположительно принадлежащее пропавшему британцу

Дэниел Берк в 2022 году отправился на Украину воевать на стороне ВСУ

ЛОНДОН, 16 сентября. /ТАСС/. Тело, предположительно принадлежащее британцу Дэниелу Берку, в 2022 году отправившемуся на Украину воевать на стороне ВСУ, было найдено на территории одного из контролируемых украинскими силами районов Запорожской области. Об этом сообщает британская The Times, ссылаясь на заявление местной полиции.

Как пишет издание, тело было найдено в ходе поисков Берка, который пропал без вести 11 августа, выехав на автомобиле из города Запорожье вместе с другим британским наемником, который впоследствии и сообщил об исчезновении товарища. В полиции начато расследование по делу о предумышленном убийстве. Установить, является ли убитый пропавшим британцем, должна помочь ДНК-экспертиза.

С 2007 года по 2009 год Берк служил в парашютной полку британской армии, однако был уволен за драку. В 2017 он ездил в Сирию, где, как сообщается, воевал против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) в составе курдского ополчения. После возвращения в Соединенное Королевство он полгода провел в заключении, так как подозревался в терроризме, однако был освобожден без предъявления обвинений.

Сообщается, что на Украине Берк был членом состоявшего из иностранцев отряда Dark Angels, который не заключал контрактов с ВСУ и распался прошлой зимой. По словам источников The Times, после отдыха в Великобритании Берк вернулся на Украину, пытался вновь собрать вместе членов отряда, но не смог это сделать и начал много пить. Издание упоминает, что Берк, отвечавший за сбор пожертвования для отряда и ведение его страниц в соцсетях, назадолго до исчезновения мог получить крупный денежный перевод из США.

Ранее британский телеканал Sky News сообщил об обнаружении на Украине тела Джордана Чедвика, ранее служившего Шотландском гвардейском полку британской армии, а затем принимавшего участие в боевых действиях на стороне Киева в составе Интернационального легиона территориальной обороны Украины. Его тело было найдено в водоеме со связанными за спиной руками. По данным The Times, в отряде Team 50-50, членом которого был Чадвик, могли быть серьезные проблемы с дисциплиной. Обстоятельства произошедшего изучает Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

В Минобороны РФ 10 июля сообщили, что более 11 тыс. наемников прибыли на территорию Украины с начала специальной военной операции. Почти 5 тыс. ликвидированы, более 2 тыс. продолжают действовать в рядах Вооруженных сил Украины.