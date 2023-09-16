В Самаре в результате столкновения семи автомобилей пострадали три человека

Среди пострадавших оказался ребенок

САМАРА, 16 сентября. /ТАСС/. В Самаре около ТЦ "Парк хаус" столкнулись семь автомобилей, в результате аварии пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

"Сегодня [16 сентября], по предварительной информации, в 20:40 водитель автомобиля Land Cruiser двигался по Московскому шоссе со стороны улицы Ново-вокзальной в сторону 22-го партсъезда, в пути следования не выбрал соответствующую дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и допустил столкновение с шестью автомобилями, двигавшимися в попутном направлении", - говорится в сообщении ведомства.

После ДТП за медпомощью обратились три человека, включая несовершеннолетнего.