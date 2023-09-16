Число пострадавших в ДТП на Садовом кольце в Москве выросло до двух

По данным полиции, за рулем Mercedes, который врезался в стоящий Volkswagen, находился сын заслуженного врача России Игоря Медведева

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Число пострадавших в результате ДТП на Садовом кольце в центре Москвы увеличилось до двух. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"В результате дорожной аварии двое мужчин, в том числе водитель Volkswagen, получили телесные повреждения и были госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

По данным полиции, в 14:23 на Садово-Спасско улице 30-летний водитель Mercedes врезался в Volkswagen. При этом автомобиль стоял с выставленным знаком аварийной остановки.

"В отношении водителя Mercedes следователем следственной части УВД по ЦАО Москвы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - сказал собеседник агентства.

Как ранее ТАСС сообщили в правоохранительных органах, за рулем врезавшейся в стоящую машину иномарки был сын заслуженного врача России Игоря Медведева Кирилл, он не пострадал.

Игорь Медведев - заслуженный врач России, глазной микрохирург, профессор, завкафедрой офтальмологии факультета дополнительного профессионального образования Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова Минздрава России.