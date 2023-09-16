Мужчина устроил стрельбу в парке "Филатов луг" в Новой Москве из-за столика для пикника

По данным полиции, никто не пострадал

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который устроил стрельбу из травматического пистолета на территории парка "Филатов луг" в Новой Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В полицию днем 16 сентября поступило сообщение, что неизвестный на территории парка "Филатов луг" выстрелил из огнестрельного оружия. "На место прибыли сотрудники полиции. Стрелявший задержан и доставлен в ОВД. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД добавили, что изъяли зарегистрированный в установленном порядке травматический пистолет. По факту произошедшего проводится проверка. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что, предварительно, между мужчинами произошел конфликт из-за столика для пикника. По словам задержанного, он испугался двух других участников конфликта и для своей безопасности произвел выстрел вверх.