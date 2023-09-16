В Белгородской области при обстреле Шебекино со стороны ВСУ пострадал мужчина

По словам главы региона Вячеслава Гладкова, также зафиксировали повреждения на территории складского цеха промышленного предприятия

ТАСС, 16 сентября. Вооруженные силы Украины обстреляли Шебекино Белгородской области, в результате чего мужчина получил легкие осколочные ранения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попал Шебекино. Есть один пострадавший - мужчина получил легкие осколочные ранения. Госпитализация не потребовалась, раны обработали на месте", - написал Гладков.

По его словам, в результате обстрела зафиксировали повреждения на территории складского цеха одного из промышленных предприятий. "Также осколками снарядов посекло три машины, две фуры и газель", - уточнил глава региона.

Гладков добавил, что на месте обстрела работают оперативные и аварийные службы.

Ранее в субботу ВСУ атаковали село Долгое Валуйского городского округа Белгородской области дроном-камикадзе, в результате чего повреждение получила водонапорная башня.