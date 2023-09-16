16 сентября, 20:38
Военная операция на Украине

В Белгородской области при обстреле Шебекино со стороны ВСУ пострадал мужчина

По словам главы региона Вячеслава Гладкова, также зафиксировали повреждения на территории складского цеха промышленного предприятия

ТАСС, 16 сентября. Вооруженные силы Украины обстреляли Шебекино Белгородской области, в результате чего мужчина получил легкие осколочные ранения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Хроника событий 16 сентября 2023 года

"Под обстрел ВСУ попал Шебекино. Есть один пострадавший - мужчина получил легкие осколочные ранения. Госпитализация не потребовалась, раны обработали на месте", - написал Гладков.

По его словам, в результате обстрела зафиксировали повреждения на территории складского цеха одного из промышленных предприятий. "Также осколками снарядов посекло три машины, две фуры и газель", - уточнил глава региона.

Гладков добавил, что на месте обстрела работают оперативные и аварийные службы.

Ранее в субботу ВСУ атаковали село Долгое Валуйского городского округа Белгородской области дроном-камикадзе, в результате чего повреждение получила водонапорная башня. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация