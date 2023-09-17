В Стамбуле на Гранд-базаре произошел пожар

По предварительным данным, возгорание началось из-за короткого замыкания в проводке, сообщил губернатор города Давут Гюль

АНКАРА, 17 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел на популярном среди туристов рынке Гранд-базар или Капалы Чаршы в Стамбуле. Как сообщает телеканал A haber, возгорание возникло около 23:00 мск в одном из магазинов, затем оно распространилось на крышу рынка.

По информации губернатора Стамбула Давута Гюля, огонь быстро удалось взять под контроль. Пожарные осуществляют проливку зоны возгорания. По предварительной версии, в одном из магазинов произошло короткое замыкание в проводке, огонь перекинулся на крышу. В тушении задействованы 25 пожарных машин и 79 пожарных.

У одного из входов на рынок в настоящее время собрались десятки лавочников, чьи магазины расположены в крыле, где произошел пожар. Там находятся в основном магазины с одеждой и аксессуарами. Власти пока не пускают никого внутрь во избежание инцидентов и толчеи. Оценка ущерба будет проведена по окончании работ по полной ликвидации очагов возгорания.

Гранд-базар или Капалы Чарши в исторической части Стамбула считается самым крупным крытым рынком планеты и занимает площадь свыше 30 тыс. кв. м. На его 64 улицах расположены более 3,5 тыс. магазинов. Ежедневно Капалы Чарши посещает десятки тысяч человек.