16 сентября, 21:57

На юге Москвы водитель внедорожника протаранил 10 машин

Мужчину задержали

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали водителя внедорожника, который протаранил около 10 машин на юге Москвы, а потом скрылся. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

ДТП произошло на Липецкой улице. "Прибывшими на место происшествия полицейским, предварительно, установлено, что водитель внедорожника по пути следования совершил около десяти ДТП с транспортными средствами и скрылся. Пострадавших нет. Принятыми мерами нарушитель задержан на территории Московской области", - сказал собеседник агентства.

По факту произошедшего проводится проверка, по результатам который мужчина будет привлечен к ответственности в соответствии с законом. 

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