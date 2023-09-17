16 сентября, 23:02,
обновлено 16 сентября, 23:51
Военная операция на Украине

В МО РФ сообщили об уничтожении украинских БПЛА у полуострова Крым

Станислав Красильников/ ТАСС
© Станислав Красильников/ ТАСС

По данным ведомства, были отражены четыре атаки

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Киев пытался атаковать беспилотниками объекты на территории РФ, два БПЛА были уничтожены средствами ПВО около Крыма. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

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"17 сентября около 1:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории Российской Федерации", - отметили в ведомстве. В Минобороны добавили, что у западного побережья Крыма дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа. 

Позже в ведомстве сообщили об уничтожении еще четыре БПЛА. 

"С 01:45 до 02:20 мск пресечена очередная террористическая атака киевского режима по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над северо-западным и восточным побережьями полуострова Крым", - уточнили в МО РФ.

14 сентября Минобороны России сообщило об уничтожении 11 украинских беспилотников над Крымом. 

Теги:
РоссияКрымВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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