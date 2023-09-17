В МО РФ сообщили об уничтожении украинских БПЛА у полуострова Крым

По данным ведомства, были отражены четыре атаки

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Киев пытался атаковать беспилотниками объекты на территории РФ, два БПЛА были уничтожены средствами ПВО около Крыма. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"17 сентября около 1:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории Российской Федерации", - отметили в ведомстве. В Минобороны добавили, что у западного побережья Крыма дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа.

Позже в ведомстве сообщили об уничтожении еще четыре БПЛА.

"С 01:45 до 02:20 мск пресечена очередная террористическая атака киевского режима по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над северо-западным и восточным побережьями полуострова Крым", - уточнили в МО РФ.

14 сентября Минобороны России сообщило об уничтожении 11 украинских беспилотников над Крымом.