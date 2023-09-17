В Москве в отношении мужчины после издевательства над котом возбудили уголовное дело

Ему грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными возбуждено в отношении мужчины за издевательства над котенком в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В отношении 33-летнего мужчины следователем следственного отдела ОМВД России по району Царицыно города Москвы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными)", - сказал собеседник агентства. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

В ГУ МВД добавили, что после обследования в ветеринарной клинике котенка забрали себе неравнодушные люди. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что котенок получил новую кличку - Брюс.

Ранее сообщалось, что в полицию поступило сообщение о том, что в одном из пабликов в интернете размещено видео, в котором неизвестный мужчина жестоко обращается с котом. Полицейские задержали подозреваемого.