17 сентября, 01:22,
обновлено 17 сентября, 01:36
Военная операция на Украине

Собянин сообщил о сбитом в Раменском районе Московской области БПЛА

Ярослав Росинов/ ТАСС
© Ярослав Росинов/ ТАСС

Разрушений и пострадавших нет

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит ночью силами ПВО в Раменском районе Московской области, разрушений и пострадавших нет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

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"Еще один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит сегодня ночью в Раменском районе Московской области", - написал он. БПЛА уничтожили силами ПВО, добавил мэр. По предварительным данным, после падения обломков разрушений и пострадавших нет.

Ранее Собянин сообщал, что ночью система ПВО отразила атаку беспилотника на Москву в городском округе Истра. На месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.

Кроме того, в столичных аэропортах задерживаются рейсы на вылет и прилет.
  

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияВоенная операция на УкраинеМосква
© Информационное агентство ТАСС
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