Собянин сообщил о сбитом в Раменском районе Московской области БПЛА

Разрушений и пострадавших нет

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит ночью силами ПВО в Раменском районе Московской области, разрушений и пострадавших нет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Еще один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит сегодня ночью в Раменском районе Московской области", - написал он. БПЛА уничтожили силами ПВО, добавил мэр. По предварительным данным, после падения обломков разрушений и пострадавших нет.

Ранее Собянин сообщал, что ночью система ПВО отразила атаку беспилотника на Москву в городском округе Истра. На месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.

Кроме того, в столичных аэропортах задерживаются рейсы на вылет и прилет.

