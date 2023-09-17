17 сентября, 01:28,
обновлено 17 сентября, 01:34
Военная операция на Украине

В МО РФ сообщили об уничтожении БПЛА над Домодедовским районом Подмосковья

Андрей Рубцов/ ТАСС
© Андрей Рубцов/ ТАСС

Атака была совершена беспилотником самолетного типа, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Киев пытался атаковать объекты на территории РФ беспилотником самолетного типа, он уничтожен средствами ПВО над территорией Домодедовского района Московской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"Ранним утром 17 сентября пресечена террористическая атака киевского режима с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Домодедовского района Московской области", - сказали в МО РФ. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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